Православный праздник сегодня известен в народе как Яблочный Спас - по погоде этого дня "предсказывают" осень и зиму.

6 августа по новому стилю в православной церкви отмечают один из двенадцати главных праздников - Преображение Господне. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этим днем, кого еще почитают, а также что за церковный праздник сегодня по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

6 августа (по старому стилю это 19 августа) в украинской православной церкви отмечают один из важнейших праздников - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник входит в число двунадесятых и рассказывает о преображении Иисуса Христа на горе Фавор, которое явило Божественную славу Христа и подтвердило его двойственную природу - божественную и человеческую.

Праздновать Преображение начали еще в IV веке, после того, как равноапостольная царица Елена построила на горе Фавор храм в честь события. Ранее мы подробно рассказывали об истории праздника Преображение Господне, его традициях и главных запретах. В народе праздник известен как Яблочный Спас (от слова "Спаситель").

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Также 6 августа завершил свой земной путь святитель Феоктист, епископ Черниговский. До назначения епископом он подвизался в Киево-Печерском монастыре. Там прославился как старец, который умел исцелять молитвой и как-то исцелил преподобного Никиту. В 1103 году Феоктиста избрали игуменом монастыря, в 1108 году он построил каменную трапезную.

Существуют также упоминания о необычном событии, произошедшем 11 февраля 1110 года: над Печерским монастырем вдруг ниоткуда появился огненный столп, протянувшийся от земли до неба, небо озарила вспышка молнии, раздался гром.

Столп остановился над гробом преподобного Феодосия - после этого случая святой Феоктист настоял на том, чтобы имя Феодосия внесли в общецерковные синодики святых. В 1113 году Феоктист стал епископом Черниговским. В 1115 году он участвовал в перенесении мощей святых князей Бориса и Глеба в Вышгород, а позже, уже в Чернигове, освятил храм в их честь. Святитель Феоктист умер 6 августа, ранее его поминали в эту дату, но с переходом Церкви на новый стиль день памяти совпал с большим праздником, когда поминать нельзя. Поэтому святителя вспоминают накануне.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы рассказывали ранее - 6 августа по юлианскому календарю вспоминают святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Что можно и принято делать 19 августа и чего нельзя делать сегодня

Согласно церковной традиции праздничные богослужения в честь Преображения Господня начинаются с вечера, а утром в праздник проходит божественная литургия. После службы совершается чин освящения плодов нового урожая - в основном яблок, но можно любые созревшие к этому времени. Ранее мы рассказывали, что нужно святить на Яблочный Спас и что нести в церковь нельзя. В то же время, если нет возможности принести плоды в храм, можно просто прийти помолиться.

Яблочный Спас в народной традиции символизирует проводы лета. На праздник готовят постные блюда (продолжается Успенский пост), а также пекут постную выпечку - с яблоками и грибами, варят варенье и компоты. Постящимся в этот день есть небольшое послабление - можно есть рыбу. Ранее мы также рассказывали, что готовить на Яблочный Спас - рецепты традиционных блюд.

Идти на кладбище в этот праздник можно, но освященные в церкви плоды приносить туда не рекомендуется - ими делятся с живыми. Считается, что в праздник нужно обязательно съесть освященное яблоко - по поверьям, после этого жизнь начнет меняться к лучшему. Также принято угощать близких и делиться с нуждающимися пирожками и яблоками - любое доброе дело, совершенное в этот день, помогает очистить душу от грехов.

В день Преображения Господня Церковь особенно предостерегает от:

брани, сплетен, злобы, зависти, мести и жадности;

отчаяния и уныния;

отказа в помощи тем, кто в ней нуждается.

Народные традиции запрещают в этот день работать в поле и огороде - следует найти время для молитвы и благих дел. Нельзя заниматься уборкой, стиркой, ремонтом, нежелательно шить, вязать, вышивать. Не принято шумно праздновать, злоупотреблять спиртным, переедать, не стоит стричь волосы.

Приметы 6 августа

Погода этого дня говорит о том, каким будет осенний сезон и зима:

ясный день - к сухой и теплой осени;

дождь с утра идет - осень будет сырой;

стоит жара - зима будет с морозами и снегом;

какая погода на Преображение - такая будет и на Покров.

Говорят также, что Второй Спас похож на январь. С этого времени уже чувствуется приближение осени, пора готовиться к холодам, поэтому в народе появилась поговорка: "Пришел Спас - держи рукавички про запас".

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