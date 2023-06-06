Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы сброса воды.

Этой ночью российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС , которая расположена от Херсона выше по течению Днепра. Факт подрыва подтверждают в оперативном командовании"Юг".

"Российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается", - говорится в сообщении.

Судя по тем кадрам, что уже появились в сети, дамба получила критические повреждения и больше не способна сдерживать поток воды. Как хорошо видно на видео, начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, что чревато серьезными подтоплениями ниже по течению Днепра.

Видео дня

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин уже объявил эвакуацию жителей правого берега Днепра, которым грозит подтопление.

Как оккупанты создали угрозу Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, РФ постоянно запугивала украинцев возможным прорывом плотины Каховского водохранилища, затоплением Запорожской АЭС, созданием ядерной опасности и тому подобное. В частности, представители оккупационных властей утверждали о вероятном прорыве дамбы возле города Каменка Днепровская и затоплении десятков тысяч жителей.

Напомним, Каховское водохранилище - в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая сейчас оккупирована, является последней ступенью в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Сооружение обеспечивает регулирование стока Днепра для обеспечения определенной части юга Украины электричеством и водой.

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