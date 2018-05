Сегодня в Хельсинки пройдет финал конкурса ”Евровидение-2007”

Сегодня зрительское голосование определит победителя музыкального конкурса "Евровидение-2007", финал которого состоится в Хельсинки.

Как сообщает РИА «Новости», в этот вечер на сцену выйдут: Франция – группа Les Fatals Picards с песней "L`Amour à la Française"; Латвия – группа Bonaparti.LV с песней "Questa notte"; Россия – группа «Серебро» с песней "Song number one"; Германия - Роджер ЦИЦЕРО с песней "Frauen Regier`n Die Welt"; Сербия - Мария ШЕРИФОВИЧ с песней "Молитва"; Украина - Верка СЕРДЮЧКА с песней "Dancing Lasha Tumbai"; Великобритания – группа Scooch с песней "Flying the Flag"; Румыния – группа Todomondo с песней "Liubi, Liubi, I Love You"; Болгария – дует Элитсы ТОДОРОВОЙ и Стояна ЯНКУЛОВА с песней "Water"; Турция - Кенан ДОГУЛУ с песней "Shake It Up, Shekerim"; Армения - ХАЙКО с песней "Anytime You Need"; Молдова - Наталья БАРБУ с песней "Fight"; Швеция – группа The Ark с песней "The Worrying Kind", Венгрия - Магди РУЖА с песней "Unsubstantial Blues"; Греция - САРБЕЛ с песней "Yassou Maria"; Литва – группа 4YOU с песней "Love or Leave"; Грузия - СОФО с песней "Visionary Dreams"; Босния и Герцеговина - Мария ШЕСТИЧ с композицией "Rijeka Bez Imena"; Испания - группа D`NASH с песней "I Love You Mi Vida"; Беларусь - Дмитрий КОЛДУН с композицией "Work Your Magic"; Ирландия - группа Dervish с композицией "They Can`t Stop The Spring"; Финляндия - Ханна ПАКАРИНЕН с песней "Leave Me Alone"; Македония - КАРОЛИНА с композицией "Mojot Svet"; Словения - Аленка ГОТАР с композицией "Cvet Z Juga".