Миллионер-продюсер обвинен в убийстве жены
12:59, 09 апреля 2010Общество
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Пара была на отдыхе в Мексике
Миллионер Брюс Бересфорд-Редман, известный как продюсер реалити-шоу Rimp my Ride и Survivor, является главным подозреваемым в убийстве собственной жены, сообщает The New York Post. Тело Моники Бересфорд-Редман было найдено в четверг в мексиканском Канкуне, где пара проводила свой отпуск. Один из постояльцев сообщил полиции, что в воскресенье из номера, который снимала чета, слышалась ругань. Вскоре после этого стало известно об исчезновении супруги Бересфорда. «Газета.Ru»
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