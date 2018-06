Миллионер-продюсер обвинен в убийстве жены

Миллионер Брюс Бересфорд-Редман, известный как продюсер реалити-шоу Rimp my Ride и Survivor, является главным подозреваемым в убийстве собственной жены, сообщает The New York Post. Тело Моники Бересфорд-Редман было найдено в четверг в мексиканском Канкуне, где пара проводила свой отпуск. Один из постояльцев сообщил полиции, что в воскресенье из номера, который снимала чета, слышалась ругань. Вскоре после этого стало известно об исчезновении супруги Бересфорда. «Газета.Ru»