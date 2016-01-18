Яценюк призвал контролировать эффективность электронной системы госзакупок ProZorro

Об этом Яценюк заявил в программе «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В пилотном режиме ProZorro начала работать еще в феврале 2015 года, и благодаря ей уже удалось сэкономить свыше 500 млн грн, и это при том, что на сегодняшний через эту систему производится только 2% государственных тендеров.

В частности, Министерство инфраструктуры и предприятия, которые находятся в его подчинении, провели тендеры в системе ProZorro на более чем 1,3 млрд грн. Сумма экономии превысила 75 млн грн.

Читайте такжеВ 2016 году Украина закупит все лекарства через ООН - Яценюк

«Министерство обороны полностью перешло на электронные закупки. Результат - почти 1000 тендеров и 200 млн грн экономии», - добавил премьер.

По его словам, с 1 апреля на ProZorro в обязательном порядке перейдут все крупные заказчики: министерства, ведомства, крупнейшие государственные предприятия. С августа - начнут переходить все другие.

Глава правительства отметил, что развитие электронной системы происходит за счет доноров, а каждую статью расходов контролирует Transparency International.

Читайте такжеДепутаты приняли антикоррупционный закон о госзакупках

Он призвал экспертов и журналистов изучать данные закупок, искать возможные нарушения и информировать об этом общество.

«Общественный контроль – наиболее действенный механизм борьбы с коррупцией», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря приняла Закон "О публичных закупках", которым предполагается переход всех государственных заказчиков и исполнителей на электронную систему госзакупок до 1 января 2017 года.

Читайте также"Энергоатом" предложил антикоррупционным организациям проанализировать закупки в ядерной отрасли

Закон в обязательном порядке применяется к публичным закупкам, сумма которых превышает 200 тыс. грн, но не больше предельной суммы, которая устанавливается Кабинетом министров.

Вчера Яценюк заявил, что благодаря электронной системе закупок ProZorro в этом году государство сэкономит минимум 5 млрд грн бюджетных средств.