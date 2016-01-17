В 2016 году Яценюк намерен сэкономить минимум 5 миллиардов гривень на электронных закупках

Об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в программе «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Перевод всех государственных закупок в электронный формат позволит увеличить экономию в разы. Даже по скромным прогнозам, в этом году экономия бюджетных средств составит 5 млрд грн, а в следующем экономический эффект от полного перехода на электронную систему может быть в несколько раз больше», - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства отметил, что сфера государственных закупок долгие годы была крупнейшей “кормилицей” коррупционеров.

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«По нашим подсчетам, потери от прямой коррупции и неэффективного управления составили около 20% от всего объема государственных закупок. А это примерно 50 млрд грн ежегодно. Это почти столько, сколько заложено в бюджете на Вооруженные силы Украины», - добавил Яценюк.

Он подчеркнул, что созданная правительством электронная система государственных закупок ProZorro позволит вернуть в бюджет десятки миллиардов гривен.

Электронный формат также упрощает доступ бизнеса к торгам, что повысит конкуренцию при госзакупках, подчеркнул Яценюк.

Благодаря ProZorro, отметил глава правительства, каждая компания или предприниматель может зарегистрироваться на торговой площадке, найти аукцион и подать заявку на участие.

«Далее происходят анонимные торги. По результатам аукциона выбирается победитель, и только после этого раскрывается название компании. Таким образом, провести «своего» поставщика становится практически невозможно. А победителями станут только добросовестные поставщики. При этом любой желающий может зайти на сайт и узнать, что закупало то или иное государственное предприятие и по какой цене», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 г. приняла Закон "О публичных закупках", которым предполагается переход всех государственных заказчиков и исполнителей на электронную систему госзакупок до 1 января 2017 года.

Закон в обязательном порядке применяется к публичным закупкам, сумма которых превышает 200 тыс. грн, но не больше предельной суммы, которая устанавливается Кабинетом министров.