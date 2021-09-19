Морозилки, в которых есть лампочки – исключение из правил, чем, собственно, правило. Почему в морозилке чаще всего нет света, пояснил профессор экономики.

В морозильной камере установлена лампочка – и ее свет выручает по ночам, когда не хочется включать лишнее освещение. А вот в морозилке свет не предусмотрен. Хотите знать, почему так?

Как пояснил профессор экономики Корнеллского университета Роберт Х. Франс, всё сводится к деньгам: производителям невыгодно устанавливать лампочки в морозильных камерах. Всё дело в том, что освещение в морозилке для владельца менее востребовано (он реже им пользуется) – так как банально реже пользуется самой морозилкой (реже открывает и закрывает ее, что-то там ищет).

На полках холодильника продукты тасуются чаще, туда чаще что-то ставят и что-то оттуда достают.

Морозилка предназначена для существенно более длительного хранения. А, значит, открывают ее реже. И свет там включался бы реже.

При этом есть и технические факторы, почему в холодильнике есть свет, а в морозилке – нет:

на лампочки могут намерзать кристаллы льда – в итоге они выделяли бы меньше света и чаще лопались;

сами лампочки нагреваются во время работы – а это мешает работе морозилки.

К тому же в морозилке продукты лежат зачастую впритык. Так что лампочка в морозилке – это все равно что лампочка в банке, набитой огурцами.

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Автор: Диана Беловодская