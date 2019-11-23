Искусственное освещение ночью может способствовать вымиранию насекомых - исследование
Ученые проанализировали более 150 исследований светового загрязнения и обнаружили, что искусственное освещение ночью может способствовать сокращению популяции насекомых.
Об этом передает Громадське со ссылкой на The Guardian.
Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обратили внимание, что больше всего от искусственного освещения страдают бабочки, летающие вокруг ламп, которые они воспринимают за Луну. Треть таких бабочек погибает до утра.
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По словам ученых, искусственное освещение мешает некоторым видам найти пару и территории для размножения. Также насекомые чаще становятся жертвами крыс, лягушек или пауков через лучшую видимость от искусственного освещения.
Отмечается, что для насекомых смертельно опасный свет автомобильных фар — в течение лета только в Германии из-за этого погибло около 100 млрд насекомых.
Ученые предлагают выключать ненужные источники освещения ночью, а также настраивать фонари таким образом, чтобы избежать мерцания и оттенков света, мешающие биоритмам насекомых.