Искусственное освещение ночью может способствовать вымиранию насекомых - исследование

По словам ученых, искусственное освещение мешает некоторым видам найти пару и территорию для размножения.

Ученые проанализировали более 150 исследований светового загрязнения и обнаружили, что искусственное освещение ночью может способствовать сокращению популяции насекомых.

Об этом передает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обратили внимание, что больше всего от искусственного освещения страдают бабочки, летающие вокруг ламп, которые они воспринимают за Луну. Треть таких бабочек погибает до утра.

Читайте такжеИзменения климата ведут к рождению агрессивных пауков - исследование

По словам ученых, искусственное освещение мешает некоторым видам найти пару и территории для размножения. Также насекомые чаще становятся жертвами крыс, лягушек или пауков через лучшую видимость от искусственного освещения.

Отмечается, что для насекомых смертельно опасный свет автомобильных фар — в течение лета только в Германии из-за этого погибло около 100 млрд насекомых.

Ученые предлагают выключать ненужные источники освещения ночью, а также настраивать фонари таким образом, чтобы избежать мерцания и оттенков света, мешающие биоритмам насекомых.