Новая технология позволит создавать алмазы любого размера

Ученые Института Карнеги в Вашингтоне создали новую технологию закалки алмазов, которая позволяет получать искусственные камни любых размеров. Об этом сообщает New Scientist, а статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Одним из методов получения искусственных алмазов является их формирование из смеси водорода и углеродсодержащего газа (пропана, ацетилена) на специальной подложке. При этом достигается достаточно высокая скорость роста - до 150 микрон в час, однако получающиеся при этом алмазы содержат большое количество примесей.

Для избавления от них используется дорогостоящий процесс отжига: бриллианты подвергаются воздействию высоких температур при высоком давлении. Помимо стоимости этого процесса препятствием для повсеместного внедрения является ограничение на размер получаемых алмазов. Самые крупные на сегодняшний день искусственные камни весят не более 34 карат и не превосходят в ширину одного сантиметра.

Исследователям удалось создать новую технологию отжига, у которой нет указанных недостатков. Отжиг происходит при низком давлении в высокотемпературной водородной плазме. Это позволяет, по словам исследователей, снизить стоимость, поскольку нет необходимости в поддержании высокого давления. С другой стороны, новая технология не накладывает условий на размеры камня. В теории представляется возможным получать алмазы любой величины.

Исследователи полагают, что их технология найдет применение в промышленности, в частности для создания линз для лазеров. Кроме этого из-за своей исключительной твердости алмазы используются для создания режущих инструментов.

