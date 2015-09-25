Яценюк поручил прекратить использование российского программного обеспечения

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины поручил Государственной службе спецсвязи и телекоммуникаций незамедлительно исключить использование российского программного обеспечения, отключить обновление всех российских программ. Как сообщили в пресс-службе правительства, такое поручение он озвучил в ходе совещания в правительстве.

"Есть прямой запрет на использование российского программного обеспечения. Речь идет о программном обеспечении компании "Лаборатория Касперского". Госслужбе спецсвязи и телекоммуникаций незамедлительно отключить обновление программ, их покупку и использование в органах власти", - цитирует пресс-служба Яценюка.

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Ранее Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь "Аэрофлота" и "Трансаэро", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных.