Решение СНБО о расширении санкций касается 400 человек и 90 компаний

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Президент проинформировал о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года о расширении перечня юридических и физических лиц Российской Федерации и других стран, против которых Украина применяет экономические санкции и другие ограничительные меры, сообщает пресс-служба президента.

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«Это решение о расширении санкций проходит в четкой координации с нашими партнерами из Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, которые обеспечивают надлежащую реакцию на аннексию Крыма и агрессию на Донбассе», – отметил президент.

По словам Порошенко, эти ограничительные меры касаются более 400 физических и 90 юридических лиц, ответственных за осуществление преступной деятельности против нашей страны, отмечает пресс-служба главы государства.