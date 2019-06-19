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Астрономы нашли недалеко от Земли две потенциально пригодные для жизни планеты

15:16, 19 июня 2019
Наука и IT
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Художественное изображение гипотетической планеты / Caltech/R. Hurt (IPAC)

Астрономы обнаружили две планеты земного типа, которые вращаются вокруг своей звезды за 12,5 световых лет от Земли. Они фактически расположены в том же космическом районе галактики, что и наша Солнечная система.

Как пишет Newsweek, это десятая и одиннадцатая планеты, которые были обнаружены в рамках международного проекта сотрудничества, запущенного в 2016 году и нацеленного на поиски миров вокруг звезд вблизи. Ученые использовали ряд инструментов для исследования космоса, разбросанных по всему миру. Среди них CARMENES в Обсерватории Калари-Альто и Muscat2 телескопа «Карлос Санчес» в Испании, а также обсерватория Лас-Камбрес в Калифорнии, США.

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Исследователи из Университета Геттингена и Института астрофизики на Канарских островах (IAC) обнаружили, что планеты вращаются вокруг Звезды Тигардена в созвездии Овен. Сама звезда была открыта в 2003 году. Звезда Тигардена – это красный карлик. Она относительно холодная и небольшая. Ее масса составляет всего лишь десятую часть от массы Солнца. А температура на поверхности достигает 2704 градусам по Цельсию. В космических масштабах она расположена относительно близко к Земле. Однако, заметить ее было трудно из-за тусклости. Ученые пристально следили за звездой, ища доказательств, которые бы указывали на существование планет вблизи нее.

«Мы наблюдали за звездой три года, ища изменения в ее скорости», - сказал один из авторов исследования из Университета Геттингена.

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По его словам, данные, собранные за это время, указывают на присутствие у звезды двух планет, которые немного больше, чем Земля по размеру. Их орбита находится в так называемой «зоне жизни». Этим термином ученые называют регион на расстоянии от горячей звезды, в котором может существовать жидкая вода. А это ключевой компонент для возникновения жизни в том виде, в котором она известна человечеству.

«Вполне вероятно, что две планеты входят в большую систему», - сказал другой соавтор исследования Стефан Драйцлер.

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Теги: #космос#Земля