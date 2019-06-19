Астрономы нашли недалеко от Земли две потенциально пригодные для жизни планеты

Найденные планеты земного типа расположены в так называемом поясе жизни, поэтому на их поверхности может существовать жидкая вода.

Астрономы обнаружили две планеты земного типа, которые вращаются вокруг своей звезды за 12,5 световых лет от Земли. Они фактически расположены в том же космическом районе галактики, что и наша Солнечная система.

Как пишет Newsweek, это десятая и одиннадцатая планеты, которые были обнаружены в рамках международного проекта сотрудничества, запущенного в 2016 году и нацеленного на поиски миров вокруг звезд вблизи. Ученые использовали ряд инструментов для исследования космоса, разбросанных по всему миру. Среди них CARMENES в Обсерватории Калари-Альто и Muscat2 телескопа «Карлос Санчес» в Испании, а также обсерватория Лас-Камбрес в Калифорнии, США.

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Исследователи из Университета Геттингена и Института астрофизики на Канарских островах (IAC) обнаружили, что планеты вращаются вокруг Звезды Тигардена в созвездии Овен. Сама звезда была открыта в 2003 году. Звезда Тигардена – это красный карлик. Она относительно холодная и небольшая. Ее масса составляет всего лишь десятую часть от массы Солнца. А температура на поверхности достигает 2704 градусам по Цельсию. В космических масштабах она расположена относительно близко к Земле. Однако, заметить ее было трудно из-за тусклости. Ученые пристально следили за звездой, ища доказательств, которые бы указывали на существование планет вблизи нее.

«Мы наблюдали за звездой три года, ища изменения в ее скорости», - сказал один из авторов исследования из Университета Геттингена.

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По его словам, данные, собранные за это время, указывают на присутствие у звезды двух планет, которые немного больше, чем Земля по размеру. Их орбита находится в так называемой «зоне жизни». Этим термином ученые называют регион на расстоянии от горячей звезды, в котором может существовать жидкая вода. А это ключевой компонент для возникновения жизни в том виде, в котором она известна человечеству.

«Вполне вероятно, что две планеты входят в большую систему», - сказал другой соавтор исследования Стефан Драйцлер.