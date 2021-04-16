Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате "с глазу на глаз" и с канцлером Германии Ангелой Меркель во время видеовстречи обострение ситуации в области безопасности на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с представителями украинских и иностранных СМИ в Париже, трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.
Детали переговоров
"У нас было две части встречи: сначала с президентом Макроном, затем через видеосвязь подключилась госпожа Меркель. Путин не подключился, и мне трудно ответить, что бы я ему сказал, если бы такое подключение произошло. Хотя я был настроен, чтобы мы все вчетвером подключились", - отметил он.
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Зеленский отметил, что во время заседаний лидеров "нормандского формата" были обсуждены вопросы ситуации в сфере безопасности на востоке Украины и деоккупации украинских территорий.
"Мы проговорили ситуацию в сфере безопасности на востоке нашей страны, режим прекращения огня, который действовал с двадцатых чисел июля 2020 года. Он действовал очень неплохо. У нас действительно было ограниченное количество летальных случаев, но, к сожалению, со второй половины декабря 2020 года - начала января 2021 года мы увидели осложнение ситуации на контактной линии - увеличение количества выстрелов. Обо всех этих случаях я подробно рассказал Макрону, а затем Меркель", - рассказал президент.
Ситуация на Донбассе
Зеленский также отметил обострение ситуации на востоке Украины. "Только в этом году погибли 30 украинских военных, большинство - не в результате случайных выстрелов, о чем говорят боевики или представители российской власти. Большинство этих убийств было совершено в результате прицельного снайперского огня", - добавил он.
Президент отметил, что все соответствующие доказательства: видео, фото - переданы ОБСЕ украинской стороной Совместного центра по контролю и координации.
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