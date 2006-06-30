Западные рейтинги в несколько раз приуменьшили состояние Ахметова

В рейтинге 30 самых богатых украинцев журнала «Корреспондент» первое место занял народный депутат Ринат АХМЕТОВ, состояние которого эксперты оценили в 11,7 млрд. долларов. Об этом говорится в релизе журнала, текст которого передан в УНИАН.

В релизе указывается, что журнал Корреспондент впервые в Украине публикует рейтинг 30 самых богатых украинцев, а также оценку их состояния. До этого при оценке состояния отечественных банкиров и промышленников украинцы опирались на данные польского еженедельника Wprost и американского журнала Forbes.

Первый проект Топ-30 самых богатых "Корреспондент" провел совместно с редакцией англоязычной газеты Kyiv Post и аналитиками инвестиционного банка Драгон Капитал. Чтобы попасть в рейтинг 30 самых богатых украинцев в этом году, необходимо было владеть активами стоимостью как минимумом 177 млн. долл.

Вторую строку рейтинга занял собственик корпорации «Интерпайп» Виктор ПИНЧУК с состоянием в 3,7 млрд. долл. Третье место в рейтинге занял Игорь КОЛОМОЙСКИЙ с 2,8 млрд. долл. Затем в рейтинге расположился партнер Коломойского Геннадий БОГОЛЮБОВ. Замыкает первую пятерку 32-летний финансист и промышленник Константин ЖЕВАГО.

В то же время, как сообщал УНИАН, в марте с.г. был опубликован рейтинг самых богатых людей мира по версии американского журнала "Forbes". По версии "Forbes" состояние Р.АХМЕТОВА оценивается в 1,7 млрд. долл., В.ПИНЧУКА - 1,2 млрд. долл., главы совета директоров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергея ТАРУТЫ - в 1,2 млрд долл. В сентябре 2005 года был опубликован рейтинг ста самых богатых людей Центральной и Восточной Европы за 2005 год по версии польского журнала Wprost. Согласно рейтингу, капитал И.КОЛОМОЙСКОГО оценивают в 2,8 млрд. долл., С.ТАРУТЫ – в 2,4 млрд. долл., Р.АХМЕТОВА – в 2,1 млрд. долл.

Агентство УНИАН сегодня обратилось в пресс-службу Р.АХМЕТОВА с просьбой прокомментировать существенную разницу в оценках его финансового состояния в отечественном и зарубежных рейтингах, в частности, какие цифры наиболее соответствуют действительности. Приводим ответ, который предоставила агентству УНИАН пресс-секретарь Ахметова Елена ДОВЖЕНКО: "Оценка любых активов - это большой и сложный процесс, требующий разносторонних подходов. В мире существует ряд методик оценки стоимости активов: все они имеют право на существование. Для того, чтобы прокомментировать и сравнить озвученные сегодня в "Корреспонденте" (а ранее в других изданиях) цифры стоимости активов г-на Ахметова, необходимо изучить и проанализировать методологию оценки, которой пользовались компании, предоставившие эти данные. Однако, самую реальную оценку стоимости активов всегда дает рынок".

В релизе журнала «Корреспондент» также отмечается, что имущественное состояние украинцев стало больше, а в некоторых случаях, значительно больше, чем показывали все сделанные до сих пор иностранцами оценки. Во-первых, практически все активы, находящиеся в Украине, выросли в цене со времен оранжевой революции, благодаря возросшей инвестиционной привлекательности страны. Во-вторых, большинство участников рейтинга в последнее время интенсивно расширяли свои владения. К тому же, некоторые из них недавно стали публичными компаниями, что повлекло увеличение их привлекательности и, соответственно, стоимости. В-третьих, Корреспондент предполагает, что его оценка охватывает более широкий перечень профильных и непрофильных активов, нежели все предыдущие.

Если более половины богачей в соседней России сколотили свое состояние на экспорте природных ресурсов, в основном газа и нефти, то большинство состоятельных украинцев заработали свои миллионы на производстве стали и чугуна. Неудержимое стремление иностранных банков на украинский рынок привело к тому, что отечественные финучреждения стали вторым наиболее дорогим типом активов в стране. Сейчас всем, кто владеет относительно крупным отечественным банком, открыта дорога в список 30 самых богатых граждан страны.

Географически концентрация средств оказалась наибольшей на востоке Украины. Здесь ведут свой основной бизнес 17 из 30-ти фигурантов списка. Девять из них трудятся преимущественно в Донбассе. Представители Западной Украины, хотя и фигурировали среди потенциальных кандидатов, составить серьезной конкуренции столичным предпринимателям и промышленникам с востока не смогли, указывается в релизе журнала.