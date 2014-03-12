Российские оккупанты заминировали и обтянули колючей проволокой "границу" в Херсонской области

При этом границу устанавливают на херсонской земле. Более того, электричество на КПП захватчиков также идет из Херсонской области и платит за нее МВД, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Журналистам не дают посмотреть, как обустраиваются оккупанты - человек с автоматом дал знак, что журналистам надо немедленно убираться прочь.

Читайте такжеВ России подняли по тревоге десантниковПо некоторым данным, бойцы в зеленой форме заняли отель теперь уже бывшего председателя Генической райгосадминистрации. В то же время, в ответ усилили украинскую армию и пограничники. Они обустроили свой контрольно-пропускной пункт в самом Чонгаре. Как передает корреспондент ТСН, село теперь уже не на ничейной полосе, а грузовики с российскими военными сюда больше не заезжают.