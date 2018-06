Состоится брифинг с участием создателей фильма ”The Future is Wild”

30 .11.2006 в 14:00 в Центре Семейного Досуга «Дивосвіт» в помещении клуба «Sky Hall» на 4 этаже состоится пресс-брифинг, посвященный встрече с создателями фильма «The future is wild».

На пресс-брифинге будут присутствовать представители дирекции ЦСД «Дивосвіт», John Adams - эксклюзивный продюсер, автор идеи и создатель "The Future is Wild" и Sean Read директор The Future is Wild Limited. Бюджет фильма составил 100 000000 $

Аккредитация и подробности по телефону 8(067) 4775938 Ирина.

"The Future is Wild "

Жанр: Animation, Документальный, Фантастика

Режиссер: Джон Адамс /John Adams/