Депутат Паламарчук назвал «бредом» информацию СМИ о своей возможной причастности к убийству Гандзюк

Парламентарий заявил, что готов судиться с журналистами, которые подали о нем такую информацию.

Народный депутат Украины Николай Паламарчук (фракция «Блок Петра Порошенко») называет «бредом» обвинения в возможной его причастности к покушению на активистку Екатерину Гандзюк.

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Об этом Паламарчук сказал в комментарии агентству УНИАН, комментируя информацию Telegram-канала The Newsroom, который ссылается на собственные источники, о том, что деньги за нападение на Гандзюк официальному «заказчику» Сергею Торбину передавал помощник Паламарчука Игорь Павловский.

Паламарчук сообщил, что недавно перенес операцию и находится на лечении. «Действительно, такой помощник есть у меня в Херсонской области», - подтвердил депутат и добавил: «Если он кому-то передавал деньги, то пусть его привлекают к уголовной ответственности».

Комментируя информацию о том, что Павловского уже допрашивали по этому поводу, депутат отметил: «Возможно, допрашивали, но я этого не знаю. Если допрашивали, пусть задерживают, если виноват, то пусть привлекают. Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, причастен он или нет».

По его словам, это должны выяснить правоохранительные органы.

Паламарчук очень обиделся на то, что СМИ его называют «смотрящим президента Порошенко» в Херсонской области. «Я правоохранитель, ну какой я «смотрящий», - сказал он.

Паламарчук отметил, что подозреваемый Торбин находился в общественной организации, которая размещалась в том же здании, где и его депутатская приемная. «Я его видел один раз того, что задержали. Конечно, и мой помощник его знает», - добавил Паламарчук.

Депутат все обвинения в свой адрес называет «бредом». «Поскольку так можно меня обвинить и в убийстве Кеннеди», - сказал он и отметил: «Я Гандзюк не знал, ее никогда не видел в глаза, я с ней не пересекался».

Паламарчук подчеркнул: «Я точно не имею ни мотивов, ни оснований. Не знал ее. Она меня не критиковала, не знала меня».

Депутат заявил, что готов судиться с журналистами, которые предоставили о нем такую информацию.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Закончено убийство». Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в деле собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы направят в суд. Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

5 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция передала дело относительно исполнителей нападения на Гандзюк к СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Однако в Генпрокуратуре заявили, что дело еще не поступило в СБУ.

В Верховной Раде предложили создать ВСК по расследованию нападений на активистов. В частности, такую инициативу поддержали фракции «Батькивщина», «Самопомощь» и «БПП».