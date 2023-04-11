Ученые предупреждают об увеличении количества морских волн тепла, что приведет к повышенному риску экстремальных погодных явлений.

Согласно данным правительства США, температура поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня с момента начала спутниковых наблюдений, что привело к морским волнам тепла по всему миру.

Ученые-климатологи заявили, что средняя температура на поверхности океана с начала апреля составляла 21,1°C, превысив предыдущий максимум в 21°C, установленный в 2016 году, передает The Guardian.

Явление Ла-Нинья в Тихом океане помогло снизить температуру и смягчить эффект роста выбросов парниковых газов. Но ученые заявили, что тепло теперь поднимается к поверхности океана, что может увеличить риск экстремальных погодных условий и еще бросить еще больший вызов глобальным рекордам тепла.

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"Ла-Нинья подошло к концу. Этот продолжительный период холода снижал средние глобальные температуры поверхности, несмотря на рост парниковых газов в атмосфере. Теперь, когда все закончилось, мы видим, что сигнал об изменении климата звучит громко и ясно", - сказал ученый Майк Макфаден.

Аномальное потепление в Украине - что говорят ученые

Волны тепла, которые в январе накрывали Украину, с годами будут становиться более интенсивными и продолжительными.

"Подобные аномалии, особенно в таких масштабах, могут быть результатом изменения климата, на фоне чего в последующие годы зимой эпизодические волны тепла станут более интенсивными и продолжительными", - предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

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