Январь 2023 года в Украине выдался аномально теплым. По всей стране были зафиксированы десятки температурных рекордов.

Волны тепла, которые в январе накрывали Украину, с годами будут становиться более интенсивными и продолжительными. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, нынешний январь выдался на территории нашей страны щедрым на погодные сюрпризы. Благодаря двум эпизодам аномального тепла почти на всех метеостанциях были установлены новые температурные рекорды.

"Тропический воздух африканского происхождения на фоне отсутствия снежного покрова и малооблачного неба, а также благоприятные синоптические условия привели к такой масштабной температурной аномалии на больших территориях", - пояснил синоптик.

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По его данным, изменился даже национальный рекорд Украины для января - в Джанкое на Крещение воздух прогрелся до +21,1°С! Кроме этого, по словам синоптика, январь может претендовать на статус самого бесснежного в истории. Сейчас снежный покров сохраняется только в высокогорной части Карпат.

"Подобные аномалии, особенно в таких масштабах, могут быть результатом изменения климата, на фоне чего в последующие годы зимой эпизодические волны тепла станут более интенсивными и продолжительными", - предупредил специалист.

В Киеве несколько дней подряд фиксировали аномально высокие температуры. Было установлено много новых температурных рекордов.

В частности, 19 января в столице впервые за 143 года наблюдений максимальная температура воздуха поднялась до +10 градусов. По данным синоптиков, предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 2007 году. Однако тогда температура была на 0,2 градуса ниже.

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