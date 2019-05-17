Облился бензином и закурил: умер закарпатец, который поджег себя после свадьбы дочери

Дочь, которая пыталась потушить отца и также получила ожоги нижних и верхних конечностей, идет на поправку.

Умер закарпатец, который поджег себя после свадьбы дочери.

Об этом сообщает Mukachevo.net, ссылаясь на данные врачей Мукачевской центральной больницы.

«К сожалению, от полученных ожогов мужчина 1976 года рождения, житель села Косино, умер сегодня в 01:45 часа ночи», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что закарпатец получил ожоги 90% тела. Дочь, которая пыталась потушить отца и также получила ожоги нижних и верхних конечностей, идет на поправку.

Инцидент произошел 12 мая под вечер, в больницу доставили мужчину с ожогами. По предварительной информации, на второй день после свадьбы собственной дочери, закарпатец облил бензином себя, дом и машину. По версии полиции, успокоившись, уселся перекурить и вспыхнул.

Впоследствии, соседи рассказали, что перед трагическим событием в семье была ссора.