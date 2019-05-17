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Облился бензином и закурил: умер закарпатец, который поджег себя после свадьбы дочери

15:37, 17 мая 2019
Происшествия
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Закарпатец получил ожоги 90% тела / УНИАН

Об этом сообщает Mukachevo.net, ссылаясь на данные врачей Мукачевской центральной больницы.

«К сожалению, от полученных ожогов мужчина 1976 года рождения, житель села Косино, умер сегодня в 01:45 часа ночи», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что закарпатец получил ожоги 90% тела. Дочь, которая пыталась потушить отца и также получила ожоги нижних и верхних конечностей, идет на поправку.

Инцидент произошел 12 мая под вечер, в больницу доставили мужчину с ожогами. По предварительной информации, на второй день после свадьбы собственной дочери, закарпатец облил бензином себя, дом и машину. По версии полиции, успокоившись, уселся перекурить и вспыхнул.

Впоследствии, соседи рассказали, что перед трагическим событием в семье была ссора.

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Теги: #смерть#Закарпатье