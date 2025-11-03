Трамп подчеркнул, что "с этими людьми нельзя шутить".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое отношение к российскому и китайскому лидерам Владимиру Путину и Си Цзиньпину.

Так, на вопрос, с кем ему сложнее иметь дело, Трамп заявил, что "с этими людьми нельзя шутить".

"Оба жёсткие. Оба умные. Оба оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя шутить. К ним нужно относиться очень серьёзно. Они не приходят и не говорят: "О, какой прекрасный день? Посмотрите, какая красота. Солнце светит, так здорово". Это серьёзные люди. Это жёсткие и умные лидеры", - сказал он.

Также отвечая на вопрос о красной дорожке для Путина на Аляске, Трамп отметил, что "расстилает красную дорожку для всех".

Отношения Трампа с Путиным и Си

Трамп после встречи с Си Цзиньпином назвал ее "замечательной для обеих сторон".

"Моя встреча на уровне G2 с президентом Си Цзиньпином из Китая была замечательной для обеих наших стран. Она приведет к вечному миру и успеху", - заявил он..

Трамп также ранее оценил встречу "на 12 из 10".

Также в интервью CBS Трамп объяснил, почему пошлины США не заставят Путина закончить войну в Украине.

"Я действовал по-другому, потому что мы не очень много ведем бизнес с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас... Я думаю, он хочет войти и торговать с нами, и он хочет заработать много денег для России", - сказал президент США.

