В понедельник, 3 ноября, в Украине продолжится теплая погода с переменной облачностью. В то же время с запада к нам зайдут небольшие дожди. На температуру осадки существенно не повлияют. В большинстве областей будет +13°...+16°, на юге - до +18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +14°.
- Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Ривне сегодня переменная облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Тернополе 3 ноября ночью будет +6°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +6°...+16°, переменная облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет +6°, днем +15°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+15°, переменная облачность.
- В Черкассах сегодня будет ночью +6°, днем +15°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +6°...+15°.
- В Одессе 3 ноября - переменная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +7°, днем +17°, переменная облачность.
- В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +7°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, переменная облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +15°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +14°.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +15°, переменная облачность.
- В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +6°...+18°.
- В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +13°.
3 ноября - какой сегодня праздник, приметы погоды
3 ноября - преподобного Илариона Великого. По приметам, если в этот день идет снег, то на следующий год будет хороший урожай хлеба.