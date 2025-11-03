Он отметил, что США не очень много ведут бизнес с Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось прекратить восемь войн в мире с помощью пошлин и объяснил, почему этот метод не действует с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

Он снова заявил, что унаследовал войну в Украине от Джо Байдена и что ее бы никогда не случилось, будь он президентом.

"А теперь я возвращаюсь и собираюсь решить и эту проблему", - заявил он.

Видео дня

Трамп также показал список из восьми войн, которые, по его словам, ему удалось прекратить.

"Вы знаете, как я их прекратил? Я говорил, во многих случаях, в 60% случаев: "Если вы не прекратите бороться, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединёнными Штатами", - отметил он.

В то же время Трамп признал, что с Путиным этот метод не работает, и ему пришлось действовать по-другому.

"Я действовал по-другому, потому что мы не очень много ведем бизнес с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас... Я думаю, он хочет войти и торговать с нами, и он хочет заработать много денег для России", - сказал президент США.

На уточняющий вопрос, сможет ли он добиться окончаниия войны за пару месяцев, Трамп ответил, что "думаю, мы этого добьёмся, да".

Дональд Трамп - другие заявления

Ранее президент США заявил, что сейчас не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине.

"Нет. Не то, чтобы я не мог изменить решение, но на данный момент - нет", - сказал он.

Также на вопрос, что может стать "последней каплей", которая докажет неготовность Путина закончить войну в Украине, ответил, что, вероятно, такого не произойдет.

"Последней капли не будет. Иногда надо дать им сражаться", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: