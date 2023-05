Спиданнер применял уязвимости и баги.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — это игра колоссальных масштабов с контентом на более чем 100 часов исследования. Но один из спидраннеров уже прошел свежий приключенческий экшен за 94 минуты. А самое любопытное, что проект вышел только сегодня.

Впечатляющим результатом отметился энтузиаст под псевдонимом gymnast86. Свой забег он опубликовал на личном YouTube-канале. Игрок добрался до финала за 1 час, 34 минуты и 33 секунды. Он выступал в категории Any%, где разрешено использование любых уловок. Именно поэтому gymnast86 активно применял баги и уязвимости.

К примеру, спидраннер часто манипулировал глайдером для ускорения перемещения. Но преимущественно забег энтузиаста построен на знании The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и использовании доступных механик. Игрок четко знал, куда бежать и где добыть нужное оружие. А еще он применял срезки для сокращения маршрута и разные боевые способности для максимально быстрого уничтожения боссов.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности

В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновлялись идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.

Мир в Tears of the Kingdom перекочевал из предыдущей части, но значительно разросся в размерах. Например, Линк может исследовать сооружения на небесных островах.

Из геймплейных возможностей в сиквеле стоит отметить строительство разнообразных механизмов, возвращение предметов в исходную форму и несколько новых способов взаимодействия с окружением.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

Вас также могут заинтересовать новости: