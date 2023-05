В борьбе за звание игры года появился явный претендент.

Западные критики заранее получили в свои руки The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и оценили игру. Новинка ожидаемо получила наивысшие баллы и стала претендентом на звание лучшей в 2023 году.

На Metacritic проект имеет 96 баллов после 91 рецензии. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom не получила ни одного плохого обзора, а наиболее низкую оценку поставил портал Gfinity. Критики отметили, что в сиквеле Breath of the Wild полностью переосмыслили прежнюю концепцию.

Мир стал более вертикальными, появились новые механики и возможности, а сражения ощущаются иначе. При этом свобода действий и вариативность в решении задач стала еще больше. Такого результата удалось достичь благодаря разным подходам к взаимодействию с окружением и постройке механизмов.

Видео дня

Фирменный дух приключения тоже никуда не исчез в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Игра дарит пользователям возможность почувствовать себя первооткрывателями. Она наполнена секретами и подземельями, которые можно исследовать на протяжении десятков часов.

Оценки The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom от отдельных изданий

Pocket Tactics (10 из 10): "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom берет магию Breath of the Wild и делает ее больше, смешнее и намного веселее. Это отличное времяпрепровождение, наполненное красотой и радостью, и на Switch нет ничего подобного".

GamesRadar+ (4,5 из 5): "Хотя Zelda: Tears of the Kingdom порой почти пугающе велика, ей удается сохранять фокус и предоставлять богатый, мощный опыт, который основывается на том, что было раньше".

Gfinity (6 из 10): "Если вы еще не ступали в открытый мир Хайрула, то Tears of the Kingdom — лучший способ познакомиться с ним, ведь в ней достаточно нового, чтобы все было интересно. Но если вам не понравилась игра 2017 года, возможно, одна только история не стоит второй попытки".

Вас также могут заинтересовать новости: