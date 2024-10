Графика переиздания максимально напоминает Horizon Forbidden West.

В интернете появилось видео вступления из ремастера Horizon Zero Dawn. Похоже, что кто-то уже получил доступ к переизданию за несколько дней до официального релиза.

Пользователи отмечают, что графика ремастера максимально похожа на сиквел игры Horizon Forbidden West. Это неудивительно, ведь Sony пошла по тому же пути, что и переиздание The Last of Us Part 1: разработчики взяли ассеты из продолжения и перенесли их в ремастер.

Это же подтверждают и в Digital Foundry, специалисты отмечают, что Horizon Zero Dawn Remastered это технически усовершенствованная версия Forbidden West. Детализацию окружения в игре вывели на новый уровень, а физика окружения теперь может похвастаться реалистичным взаимодействием мира с главной героиней. Например, теперь снег прилипает к одежде Элой, а листва естественно реагирует на движения девушки.

Релиз Horizon Zero Dawn Remaster запланирован на 31 октября. Игра будет доступна на ПК и Playstation 5.

Напомним, что недавно стали известны системные требования переиздания. Они также подчёркивают, что при разработке ремастера разработчики ориентировались на сиквел, ведь их системные требования почти полностью совпадают.

