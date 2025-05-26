8 игр, где главный герой сам создал свои проблемы / Фото - Radical Entertainment

Обычно в играх всё просто: герой спасает, злодей мешает. Но бывает, что всё ломается не по вине антагониста, а из-за действий самого главного героя, причём с самыми благими намерениями.

Давайте вместе с The Gamer вспомним те случаи, когда мир шёл под откос именно по вине тех, кто должен был его спасти.

Spider-Man: Shattered Dimensions

Питер Паркер снова снова спас Нью-Йорк, но на этот раз с особым "успехом". Он случайно разбивает древний артефакт Таблицу Порядка и Хаоса в бою с Мистерио. Итог - мультивселенная рушится, и теперь четыре разных версии Человека-паука вынуждены разбираться с последствиями.

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Подборка игр, где главный герой сам виноват во всех своих проблемах

The Last of Us

В конце первой части Джоэл принимает решение, которое делит фанатов на 2 лагеря: спасает Элли, убивая врачей и лишая мир потенциальной вакцины от грибка. Во второй части его поступок приводит к новому витку насилия и личной мести. Джоэл хотел сохранить человечность и невольно разрушил остатки надежды.

Подборка игр, где главный герой сам виноват во всех своих проблемах

Metal Gear Solid

Снейк по заданию отправляется на базу, чтобы предотвратить запуск Metal Gear Rex. Но из-за манипуляций и дезинформации он сам активирует ядерную систему. Всё потому, что он верил команде и не знал, что его используют. 

Подборка игр, где главный герой сам виноват во всех своих проблемах

Portal 2

Челл, вырвавшись из-под контроля Гладос, по доброте душевной передаёт управление Уитли, милому, но не самому умному ИИ. Но героиню ждёт полный провал: Уитли не справляется с властью, сходит с ума и чуть не уничтожает весь исследовательский комплекс. Челл вроде как освободила лабораторию от диктатора, но по факту выпустила проблему куда масштабнее.

Подборка игр, где главный герой сам виноват во всех своих проблемах

The Quarry

Джейкоб всего лишь хотел немного романтики: испортил машину, чтобы остаться в лагере на ночь с девушкой. Только вот лагерь ночью - не самое безопасное место. Его поступок запускает череду смертей и столкновений с монстрами.

Подборка игр, где главный герой сам виноват во всех своих проблемах

Prototype

Алекс Мерсер кажется классическим антигероем с суперспособностями, вечной борьбой с корпорациями в мрачном Нью-Йорке. Но ближе к финалу оказывается, что весь вирус, охвативший город, - дело его рук. Он выпустил его сам, в панике, не разобравшись до конца, а потом потерял память и стал бороться с тем, что сам же и создал.

8 игр, где главный герой сам создал свои проблемы / Фото - Radical Entertainment

Resident Evil Village

Один из любимейших героев серии среди игроков Крис Редфилд входит в дом Винтерсов, стреляет в Мию, похищает Розу и ничего объясняет. Итан, как нормальный отец, отправляется на поиски семьи, попадает в кошмар и в итоге теряет почти всё. Всего это можно было бы избежать, если бы Крис просто поговорил с Итаном.

Подборка игр, где главный герой сам виноват во всех своих проблемах

Borderlands и Borderlands 2

Герои первой части открывают Хранилище, надеясь на богатства и артефакты. Вместо этого выпускают древнего монстра. Его уничтожение приводит к обнаружению редкого ресурса эрида, и уже во второй части именно он помогает Красавчику Джеку захватить власть. Получается, сами герои создали условия для диктатуры.

Подборка игр, где главный герой сам виноват во всех своих проблемах

Ранее мы составляли топ-10 инди-игр, которые обязательно нужно попробовать в 2025 году. Здесь собраны как уже вышедшие проекты, находящиеся в раннем доступе, так и будущие самородки. 

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