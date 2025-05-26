Подборка игр, где главный герой сам виноват во всех своих проблемах

Не во всех играх нужно остановить зло, иногда злодей - это сам протагонист.

Обычно в играх всё просто: герой спасает, злодей мешает. Но бывает, что всё ломается не по вине антагониста, а из-за действий самого главного героя, причём с самыми благими намерениями.

Давайте вместе с The Gamer вспомним те случаи, когда мир шёл под откос именно по вине тех, кто должен был его спасти.

Spider-Man: Shattered Dimensions

Питер Паркер снова снова спас Нью-Йорк, но на этот раз с особым "успехом". Он случайно разбивает древний артефакт Таблицу Порядка и Хаоса в бою с Мистерио. Итог - мультивселенная рушится, и теперь четыре разных версии Человека-паука вынуждены разбираться с последствиями.

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The Last of Us

В конце первой части Джоэл принимает решение, которое делит фанатов на 2 лагеря: спасает Элли, убивая врачей и лишая мир потенциальной вакцины от грибка. Во второй части его поступок приводит к новому витку насилия и личной мести. Джоэл хотел сохранить человечность и невольно разрушил остатки надежды.

Metal Gear Solid

Снейк по заданию отправляется на базу, чтобы предотвратить запуск Metal Gear Rex. Но из-за манипуляций и дезинформации он сам активирует ядерную систему. Всё потому, что он верил команде и не знал, что его используют.

Portal 2

Челл, вырвавшись из-под контроля Гладос, по доброте душевной передаёт управление Уитли, милому, но не самому умному ИИ. Но героиню ждёт полный провал: Уитли не справляется с властью, сходит с ума и чуть не уничтожает весь исследовательский комплекс. Челл вроде как освободила лабораторию от диктатора, но по факту выпустила проблему куда масштабнее.

The Quarry

Джейкоб всего лишь хотел немного романтики: испортил машину, чтобы остаться в лагере на ночь с девушкой. Только вот лагерь ночью - не самое безопасное место. Его поступок запускает череду смертей и столкновений с монстрами.

Prototype

Алекс Мерсер кажется классическим антигероем с суперспособностями, вечной борьбой с корпорациями в мрачном Нью-Йорке. Но ближе к финалу оказывается, что весь вирус, охвативший город, - дело его рук. Он выпустил его сам, в панике, не разобравшись до конца, а потом потерял память и стал бороться с тем, что сам же и создал.

Resident Evil Village

Один из любимейших героев серии среди игроков Крис Редфилд входит в дом Винтерсов, стреляет в Мию, похищает Розу и ничего объясняет. Итан, как нормальный отец, отправляется на поиски семьи, попадает в кошмар и в итоге теряет почти всё. Всего это можно было бы избежать, если бы Крис просто поговорил с Итаном.

Borderlands и Borderlands 2

Герои первой части открывают Хранилище, надеясь на богатства и артефакты. Вместо этого выпускают древнего монстра. Его уничтожение приводит к обнаружению редкого ресурса эрида, и уже во второй части именно он помогает Красавчику Джеку захватить власть. Получается, сами герои создали условия для диктатуры.

Ранее мы составляли топ-10 инди-игр, которые обязательно нужно попробовать в 2025 году. Здесь собраны как уже вышедшие проекты, находящиеся в раннем доступе, так и будущие самородки.

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