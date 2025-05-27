Рассказываем, как поливать, чем обрабатывать и надо ли подрезать розы в мае.

Весенне-летний период - очень важное время для ухода за розами. У опытных садоводов есть свои секреты, которые позволяют вырастить прекрасный сад.

Что нужно делать с розами в мае - далее в материале. Ранее мы рассказывали, когда сажать розы весной.

Как ухаживать за розами, чтобы они цвели всё лето

Эксперты English Roses рассказали изданию Еxpress, чем лучше подкормить розы в мае месяце. Они советуют каждые две недели удобрять их калием.

Видео дня

"Розы - "голодные" растения, когда они вступают в летние месяцы, поэтому это сохранит их в отличном состоянии", - отмечают садовники.

Кроме того, очень важно обеспечить подходящий режим полива. Если это новые кусты, которым до трех месяцев, то поливаем дважды в неделю. Когда они укоренятся и достигнут отметки в четыре месяца, стоит перейти на периодичность раз в две недели. Однако, если они растут в контейнерах или горшках, то поливаем раз в два дня.

Королевское садоводческое общество рекомендует лить воду на почву вокруг основания растения, избегая листьев и цветов. Это снизит риск возникновения грибка.

Уход за розами в мае

Компания English Roses советует проверять свои цветы на наличие вредителей и болезней. Также это хорошее время для мульчирования - нанесения слоя компоста, измельченных листьев или древесной щепы на поверхность почвы вокруг растений.

Не забывайте вовремя убирать сорняки. Делать это придется вручную, ведь мотыга может повредить корни.

Чтоб стимулировать цветение, не забывайте вовремя обрезать увядающие бутоны. Делать это нужно примерно раз в неделю. Без этого кусты не смогут сформировать новые бутоны и прекратят цвести.

УНИАН разобрался, чем опрыскать розы в мае месяце. Все зависит от того, какая проблема возникла.

От черной пятнистости, ржавчины, мучнистой росы нужно использовать фунгициды. Можно приобрести "Хорус", "Фундазол", "Топаз" или бордосскую смесь (1%).

Если ваши розы атаковали вредители (паутинный клещ или тля), то нужно купить инсектициды - "Карбофос", "Фитоверм" или другие, которые посоветуют в садоводческом магазине.

В качестве профилактики можно использовать настой из золы. На ведро воды добавьте два стакана золы и настаивайте один-два дня. Время от времени стоит помешивать. Затем процеживаем и добавляем одну столовую ложку жидкого мыла - оно поможет средству лучше прилипать к листьям. Используйте настой для опрыскивания.

Вас также могут заинтересовать новости: