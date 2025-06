Как напоминает Джефф Кили, то, что игра появилась в трейлере, не значит, что она будет и на ивенте.

Джефф Кили выпустил традиционный "хайп-трейлер" к церемонии открытия Summer Game Fest 2025, которая состоится в ночь с 6 на 7 июня.

В нём мелькают уже знакомые по этому году проекты - Kingdom Come: Deliverance 2, Clair Obscur: Expedition 33, DOOM: The Dark Ages, Split Fiction, Death Stranding 2 и другие.

Сам Кили напомнил, что включение игры в трейлер не означает её присутствие на самой церемонии. Он лично занимается монтажом ролика, и в нём скорее отражается общее настроение индустрии, чем список участников шоу.

Прямая трансляция церемонии открытия Summer Game Fest начнётся 6 июня в 23:30 по Киеву.

Ранее мы рассказывали, что на этой конференции Ubisoft может показать ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. Переиздание анонсировали ещё в 2020 году, но с тех пор о ремейке не было новостей.

