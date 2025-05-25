Такой ачивкой могут похвастаться только 0.4% игроков.

Марк Церни, системный архитектор Playstation, похвастался в соцсетях достижением, на которое у большинства игроков просто не хватит нервов. Он потратил семь месяцев и сотни часов, чтобы выбить "платину" в карточном рогалике Balatro, и остался в полном восторге от глубины геймплея.

Игра, разработанная программистом под псевдонимом LocalThunk, славится нешуточной сложностью и высокой аддиктивностьюР. Самое редкое достижение в Steam под названием "Всё и сразу++", есть всего у 0,4% игроков. И это неудивительно: чтобы его получить, нужно прокачать до золотой наклейки каждого из 150 джокеров.

Некоторые гайды прямо предупреждают: путь к этому достижению может испортить вам удовольствие от игры. Но Церни - не из тех, кто бросает начатое. По его словам, он теперь входит в элитный клуб 0,1% игроков с полным комплектом трофеев.

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Ранее мы рассказывали, что создатель Balatro обыграл всех в своей игре на выставке GDC, но его там никто не узнал. LocalThunk сохраняет анонимность.

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