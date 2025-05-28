Вы не сможете получить кадастровый номер без определенных документов.

У каждого участка, который принадлежит физическому лицу, есть кадастровый номер. Этот цифровой уникальный код необходим для многих правовых процедур. Марина Барабаш, адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" в комментарии УНИАН объяснила, сколько стоит кадастровый номер на землю и как его получить.

Как выглядит кадастровый номер на землю и зачем он нужен

Кадастровый номер - это уникальный цифровой код, который присваивается любому земельному участку, зарегистрированному в государственной системе (кадастре). Его наличие является обязательным условием для того, чтобы человек имел право распоряжаться своей землей, к примеру, заключать договоры о купле или продаже или сдаче в аренду.

Барабаш привела пример - если в договоре не будет указан кадастровый номер, то документ будет считаться недействительным. Благодаря кадастровому номеру, в частности, можно проверить, кто именно является владельцем земельного участка.

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Как получить кадастровый номер на землю - какие нужны документы

По словам Барабаш, для оформления кадастрового номера понадобится либо техническая документация на землю, либо проект землеустройства. Причем, техническая документация нужна, когда необходимо определить четкие границы земельного участка и зафиксировать их в Государственном земельном кадастре.

Проект землеустройства может понадобиться в трех случаях:

когда участок выделяют впервые, и необходимо сформировать его границы;

когда надо получить разрешение на застройку;

когда земельный участок сформирован, но его границы нужно изменить.

Эксперт отмечает - если у вас нет технической документации, то ее надо сделать. Барабаш говорит, что для этого вы должны обратиться в территориальный орган Госгеокадастра или зайти на сайт Госгеокадастра и выбрать соответствующую землеустроительную организацию, предоставить все документы на участок, чтобы специалисты проанализировали их:

"К примеру, у человека может быть государственный акт на земельный участок или договор аренды. Если же гражданин только хочет оформить землю, то он может предоставить решение органа местного самоуправления о передаче участка в пользование или собственность".

Второй этап, который назвала Барабаш - это выезд геодезистов на местность для проведения кадастровой съемки. Благодаря этому будут установлены границы участка. Затем благодаря полученной информации будет составлена техническая документация. В технической документации будут детальные сведения о земле, в частности, нарисованный план, на котором указана ее площадь, границы.

Оформление технической документации - ключевой этап в получении кадастрового номера, поскольку именно на ее основании осуществляется государственная регистрация земельного участка и выдается выписка из Государственного геокадастра.

По словам эксперта, стоимость оформления документов будет зависеть от места расположения участка, его площади, а также от того, какие бумаги на землю уже есть у человека:

"Землеустроительная организация, которую выберет лицо, исследует, какие документы гражданин уже имеет, а что еще нужно сделать, и от этого будет зависеть стоимость услуг."

К примеру, в Киевской области средняя стоимость оформления бумаг на землю составляет примерно от 6 до 10 тысяч гривен, а в Киеве цена может достигать и 25 тыс. грн - говорит адвокат.

Барабаш также ответила, сколько стоит кадастровый номер в Украине - на самом деле, оформление кадастрового номера - это комплексная процедура, в которую входят несколько этапов. Формально лицо может бесплатно получить кадастровый номер на землю, но оно понесет расходы на то, чтобы оформить документацию на участок, которая необходима для присвоения такого номера.

Куда идти с документами на кадастровый номер земельного участка

Когда вы сделать всю необходимую документацию, можно переходить к следующему этапу - уже делать кадастровый номер. Для этого, говорит адвокат, нужно с документами пойти в ЦНАП и там заказать услугу под названием "Государственная регистрация земельного участка с выдачей выписки из Государственного земельного кадастра".

После того как вы подадите документы, напоминает Барабаш, государственный регистратор должен их рассмотреть в течение 14 дней. Если нет оснований для отказа, регистратор вносит информацию об участке в реестр - Государственный земельный кадастр, и присваивает ему кадастровый номер. С этого момента кадастровый номер должен быть виден на Кадастровой карте Украины. Затем лицу должны выдать выписку из Госгеокадастра, в которой будет содержаться вся информация об участке, в том числе кадастровый номер.

Когда лицо регистрирует землю, сведения об участке параллельно вносят в Государственный реестр вещных прав, в котором его отмечают как владельца. Регистрация права собственности на участок необходима, чтобы иметь возможность его продать или сдавать в аренду или передавать по наследству.

Эксперт говорит, что такая практика была не всегда:

"Раньше выдавали акт постоянного пользования земельным участком - до 2002 года в таких документах не указывались кадастровые номера. С 2002 по 2013 в этих актах уже указывали кадастровый номер".

В то же время, говорит адвокат, акты, в которых такого номера нет, считаются действительными. И, к примеру, если лицо приобрело земельный участок в 2002 году, оно является его владельцем, однако не может его отчуждать. Для того, чтобы гражданин мог ее отчуждать, нужно все равно взять акт на землю и делать все документы, необходимые для разработки кадастрового номера и вносить сведения о ней в реестр прав.

справка Марина Барабаш Адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и партнеры" Окончила Национальный транспортный университет, Факультет экономики, менеджмента и права, специализация "Транспортное право" и получила в 2013 году диплом специалиста с отличием. Экспертиза: реструктуризация и банкротство, хозяйственное и корпоративное право, семейное право, судебная практика, адвокатура.

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