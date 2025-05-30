Узнайте, какими способами можно отпугнуть ос от сада.

Перед тем, как избавиться от ос, подумайте, нужно ли вам это. Они приносят большую пользу саду как опылители и враги садовых вредителей. Если у вас нет аллергии на укус и насекомых совсем немного, рассмотрите вариант мирного сосуществования.

Но если осы размножились в больших количествах, это может стать проблемой. Особенно для аллергиков - укус для них смертельно опасен. В таком случае насекомых лучше прогнать.

Как прогнать ос с участка

Перед началом борьбы обязательно наденьте закрытую одежду, перчатки и маску для лица. Даже лучшее средство от ос не гарантирует, что вас не ужалят.

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Инсектициды

В агромагазинах продаются специальные дымовые шашки и спреи. Распыляют средство от ос в тех местах, где они часто бывают. Однако на открытом воздухе вещества быстро испаряются.

Ловушки

Простую приманку для ос можно сделать из бутылки - срежьте верхнюю треть и вставьте в нижнюю горлышком вниз. Наполните ловушку ароматным напитком, например, пивом, забродившим соком, квасом и т.п. Вредители будут топиться в жидкости. Для большей эффективности можно добавить средство от ос без запаха.

Растения

Некоторые цветы и пряности своим ароматом отпугивают незваных гостей. Вот какого запаха боятся осы - полынь, мята, чабрец, эвкалипт. Помимо высадки растений можно расставить по саду емкости с эфирными маслами.

Муляж гнезда

На высоком и видном месте повесьте поддельный улей. Осы стараются избегать конкуренции. Когда насекомые увидят, что участок уже занят другой стаей, то не будут его заселять. Это хороший способ, как прогнать ос с минимальными усилиями.

Избавление от улья

Если проследить за полетом насекомых, то можно обнаружить место гнездования. Даже не пытайтесь убрать гнездо самостоятельно - это очень опасно! Обратитесь к профессиональным дезинсекторам, которые перенесут или, при необходимости, уничтожат улей.

Помните, что убивать ос на участке нежелательно. При смерти их тело выделяет вещество, которое призывает собратьев. Вы рискуете привлечь ещё больше насекомых.

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