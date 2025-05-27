Вообщем, Half-Life 4 ждать не стоит.

По словам нескольких авторитетных инсайдеров, Valve действительно работает над Half-Life 3, и, что важнее, делает это с расчётом завершить всю серию.

Информация всплыла сразу из нескольких источников. В первую очередь - от Gabe Follower, уважаемого инсайдера игр Valve, который утверждает, что Half-Life 3 завершит сюжетную арку Фримена.

Эту же версию подтверждает другой популярный инсайдер DanielRPK у себя на Patreon, он называет игру последней главой франшизы.

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Судя по находкам датамайнеров, разработка идёт полным ходом, а игра добралась до финальной стадии разработки.

Также некоторые намёки даёт и сама Valve. В начале этого года актёр Марк Шапиро, сыгравший G-Man, выложил у себя в соцсетях видео, где он в образе загадочного человека в костюме обращается к игрокам и обещает им неожиданные сюрпризы.

Ещё один авторитетный инсайдер, Джейсон Шрайер, который уже предвидел перенос GTA 6, ставит на то, что Half-Life 3 выйдет, или, как минимум, будет анонсирована до конца этого года.

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