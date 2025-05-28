Оригинальный Elden Ring только скорректировал видение проекта.

Elden Ring Nightreign может выглядеть как сжатый спин-офф, собранный из знакомых элементов, но за этой лаконичностью скрывается история, тянущаяся почти на десятилетие.

Геймдиректор Джуня Ишизаки рассказал GamesRadar, что вынашивал идеи для этой игры ещё когда был дизайнером боёвки и уровней Dark Souls 3. Он тогда не знал, что однажды окажется у руля собственной игры, просто собирал идеи будущего проекта.

Окончательно концепт образовался уже в процессе работы над Elden Ring, когда масштаб и разнообразие мира буквально потребовали развития в отдельную игру. Nightreign стал именно таким идейным продолжением: он родился из желания исследовать знакомую вселенную под новым углом.

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Хидэтака Миядзаки, глава FromSoftware, подтолкнул Ишизаки сделать свою игру, и тот охотно взялся за дело. Теперь он с уверенностью говорит, что хочет повторить опыт, но уже вне рамок Elden Ring.

По его словам, следующий проект может быть совершенно другим, возможно, в новой вселенной и с другими механиками.

Релиз Elden Ring Nightreign запланирован на 30 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а также и на прошлом поколении.

Ранее стали известны системные требования Elden Ring Nightreign, и пойдёт игра абсолютно у всех.

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