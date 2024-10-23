Всему виной огромный открытый мир, отмечают в студии.

Прошёл месяц с момента анонса ремастера Horizon Zero Dawn, и разработчики из студии Guerrilla Games продолжают делиться подробностями об обновлённой версии.

Недавно они рассказали об одном из изменений, которое существенно повлияет на визуальную составляющую игры.

Одним из главных улучшений в Horizon Zero Dawn Remastered стало исправление ранее незамеченных ошибок в системе освещения. По словам арт-директора студии Яна-Барта ван Бейка, в оригинальной игре было сложно отследить корректность освещения во всех уголках обширного открытого мира. В результате некоторые локации выглядели не так, как задумывалось.

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Игроки уже успели сравнить скриншоты оригинальной и обновлённой версий, отметив, что ремастер выглядит гораздо ярче и детализированнее. Особенно это заметно в проработке растительности и насыщенности цветов, что придаёт миру игры более живой и реалистичный вид.

Скриншоты выше были сделаны в одной и той же локации и в одно и то же время суток.

Ван Бейк отметил: "Horizon Zero Dawn была нашим первым проектом с таким масштабным открытым миром и динамическим циклом смены дня и ночи. Проверить каждую точку на соответствие задуманному освещению было чрезвычайно сложно". Он также выразил надежду, что в ремастере удалось устранить все недостатки: "Мы очень надеемся, что исправили все проблемы".

Помимо графических улучшений, разработчики намекнули на возможные новые функции, которые сделают игровой процесс ещё более захватывающим.

Напомним, что ранее известный инсайдер Джейсон Шрайер сообщал, что следующей игрой в серии Horizon станет многопользовательский проект. По его словам, это сильно отодвинет выход третьей основной части.

Ремастер Horizon Zero Dawn запланирован к выходу 31 октября и будет доступен на PlayStation 5 и PC.

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