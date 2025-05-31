Проект Squad 22: ZOV был сделан на заказ Министерства обороны РФ.

Из Steam удалили пропагандистскую игру Squad 22: ZOV, позиционировавшуюся как тактическое руководство для юнармии и курсантов российских военных училищ.

Игроку предлагалось командовать отрядами российских солдат в боях против ВСУ, брать пленных и освобождать заложников на фоне реальных событий войны в Украине.

Разработкой занималась малоизвестная студия SPN Studio, а изданием - Zarobana Entertainment. Игра позиционировалась как "правдивая история" конфликта, основанная на опыте действующих и бывших военных РФ.

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В украинском Центре противодействия дезинформации игру назвали пропагандой. Игроки в Steam оставляли негативные отзывы, а лидеры мнений из X (бывший Twitter) призывали Valve удалить игру с платформы.

Как рассказал разработчик Squad 22: ZOV Александр Толкач изданию PC Gamer, модерация Steam заняла два месяца, когда обычно для этого достаточно около недели. Valve запрашивала полный доступ к контенту, чтобы убедиться в легальности проекта.

Толкач утверждает, что инициатива создания игры поступила от Главного военно-политического управления РФ при Министерстве обороны, однако финансирование якобы шло от частного инвестора.

Обновлено: игра недоступна только в украинском Steam, в других регионах страница доступна.

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