Инвестиции компании в консоли больше не оправдывают себя, говорит Том Хендерсон.

Xbox может навсегда уйти с рынка консолей после следующего поколения. По данным журналистов Insider Gaming, компания уже работает над новым устройством, но оно вполне может стать последним.

Главный редактор издания, Том Хендерсон, считает, что Microsoft просто больше не видит смысла в традиционных вложениях в железо. По его словам, следующая консоль - это скорее закрытие гештальта, а не начало новой эпохи:

"Мы знаем, что они собираются выпустить еще одно поколение консолей. Тогда, я думаю, все, с этим покончено. Им не нужно вкладывать все свое время и средства в консоль Xbox".

Фокус Xbox в последние годы сместился в сторону издательской деятельности и Game Pass. Отказ от эксклюзивов и релиз таких игр, как Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Indiana Jones и Hellblade 2 на других платформах сначала вызвал споры, но со временем стал очевидным успехом.

Видео дня

Хендерсон также предполагает, что Xbox может использовать хитрую тактику: дать игрокам на PS5 попробовать свои хиты, чтобы потом снова вернуться к эксклюзивам, однако сам же добавляет, что вряд ли такой сценарий реален. По его словам, теперь как никогда раньше всё говорит о том, что будущее Xbox уже не в железе.

Ранее мы рассказывали, что Playstation готовит портативную консоль с кастомным процессором от AMD и Samsung. Проект получил кодовое название Jupiter.

Вас также могут заинтересовать новости: