Рассказываем, что делает лето особенным временем года и как поздравить близких с его первым днем.

Сегодня, 1 июня, начинается долгожданное лето. Это время года традиционно ассоциируется с теплом, морем, шашлыками и отдыхом.

Интересные факты про первый день лета и это время года

Хотя календарное лето начинается 1 июня, астрономическое - в день летнего солнцестояния (20–22 июня), когда солнце поднимается на наивысшую точку в небе.

Часто с началом лета начинается пляжный сезон и открывается множество баз отдыха, детских лагерей.

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К тому же 1 июня праздник - День защиты детей. Это наделяет начало лета особенным семейным теплом, ведь по случаю праздника часто проводят множество мероприятий.

Если говорить о самом лете, то в это время года из-за расширения железа увеличивается рост знаменитой Эйфелевой башни - она становится выше примерно на 15 см.

В Южном полушарии лето наступает в декабре и длится до марта. Поэтому в Австралии Рождество празднуют в разгар жары.

Именно летом мы едим больше всего сезонных фруктов и овощей. Это идеальный период, чтоб накопить витамины перед холодами.

Также в это время года грозы фиксируются чаще всего. Это стало возможным благодаря активному испарению влаги из-за жары.

Напоследок отметим, что 1816-й вошел в историю как год без лета. Причиной стала катастрофа в Индонезии, где вулкан Тамбора взорвался с колоссальной силой. В атмосферу выбросилось огромное количество пепла, серы и аэрозолей. Из-за этого температура по всему миру снизилась на несколько градусов и в Северном полушарии лето просто исчезло.

В тот год в США и Европе в июне шел снег, а в июле и августе были заморозки. В результате урожай погиб, начался голод и вспышки болезней.

При этом в Швейцарии летом 1816 года был такой холод, что люди сидели в домах с каминами и не могли работать в поле.

Поздравления с первым днём лета

С первым днем лета! Пусть над тобой всегда сияет яркое солнце, а грозы обходят стороной! Желаю тебе прожить это время на максимум, чтоб было что вспомнить в холодные вечера.

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Пусть первое летнее утро наполнит твое сердце теплом и радостью, а каждый день принесет вдохновение и новые открытия. Мечтай, люби и наслаждайся каждым мгновением. Пусть это солнечное начало станет отправной точкой для самых ярких и счастливых моментов!

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Пусть лето откроет перед тобой двери в мир радости и тепла, а каждый рассвет дарит новые силы и надежду. С первым днем лета - пусть в душе расцветает свет, а сердце наполняется счастьем и любовью!

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С первым днем лета! Пусть этот сезон подарит тебе море улыбок, свежесть утреннего ветра и безграничную энергию солнца. Пусть каждая минутка будет наполнена светом и теплом, а сердце - радостью и легкостью.

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Поздравляю с началом лета - временем свободы, приключений и новых возможностей! Пусть каждый день будет похож на праздник, наполненный светом, любовью и теплом близких людей. Желаю ловить каждое мгновение и наслаждаться прекрасной порой года.

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