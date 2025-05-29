Приготовить действительно вкусный картофель в духовке нетрудно.

Запеченный картофель в духовке целиком - простое и быстрое блюдо, которое осилит любая хозяйка. Все рецепты такого угощения просты до невозможности, но есть вариант, как сделать ужин еще вкуснее.

Запеченный картофель с салом или беконом

Это традиционное украинское блюдо, которое воспринимается "на ура" во время любого застолья - повседневного или праздничного. Для того чтобы его приготовить, возьмите:

полкилограмма картофеля;

300 граммов сала;

черный молотый перец и соль.

Картофель прямо в кожуре тщательно вымыть, желательно губкой, чтобы убрать грязь. Затем выложить в кастрюлю, залить холодной водой и отварить до полуготовности. Достать корнеплод, разложить на противень, разрезав каждую картофелину пополам. Тонко нарезать сало или бекон, положить внутрь картошки - по несколько слайсов прямо в разрез посредине корнеплода. Посолить, поперчить блюдо, запекать 30-40 минут при 200 градусах. Однако учтите, что время готовки будет зависеть от толщины картофеля, поэтому лучше проверять его зубочисткой на готовность.

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Также можно приготовить то же самое блюдо, но с сыром, ведь картофель - запеченный с беконом и сыром - это пик гастрономического удовольствия. Все, что вам нужно сделать - это добавить к слайсам бекона кусочки сыра, любого, на ваш вкус. Остальные этапы рецепта остаются без изменений.

Удивительно, но даже такой рецепт может стать еще лучше, и это подтверждает секрет от Сильвии Фаунтейн - профессионального шеф-повара. Она говорит, что овощ содержит много воды, и если эта вода не выпарится во время приготовления, печеный картофель будет крахмалистым, вялым и пресным.

Соль обладает абсорбирующими свойствами и естественным образом вытягивает влагу, помогая кожице стать более хрустящей, а также создавая корочку, которую очень приятно есть.

Шеф-повар уверяет, что он даже помогает сделать запеченный картофель еще более ароматным, усиливая его изначально землистый, сладковатый вкус. Соль улучшает вкус и помогает добиться золотистой корочки. Сильвия советует щедро посыпать солью картофель и не скупиться - это главный секрет вкусного запеченного блюда.

Важно, что таким образом можно готовить любой картофель - запеченный с сыром и салом или только с беконом, а также вообще без добавок, просто корнеплод с солью и перцем.

Также эксперт не рекомендует заворачивать корнеплод в фольгу, так как это приведет к тому, что запеченный картофель будет выделять больше пара и станет влажным - лучше запекать в естественном виде. Зато она советует перед отправкой в духовку проколоть картошку три раза вилкой - тогда она не взорвется в духовке.

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