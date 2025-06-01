Ремастер Oblivion отдают по цене на 20% ниже.

Похоже, Bethesda решила устроить настоящий праздник для фанатов The Elder Scrolls. Если вы вдруг упустили какую-то часть этой культовой серии или просто хотите снова вернуться в знакомые миры - сейчас отличный момент.

Почти вся франшиза получила внушительные скидки. К примеру, обновлённый Oblivion подешевел на 20% и стоит 1440 гривен. Все скидки действуют до четверга, 5 июня.

Скидка 75% на хиты:

Skyrim Special Edition - 162 гривны

Oblivion GOTY Deluxe со всеми DLC - 130 гривен

The Elder Scrolls Online + глава Morrowind - 150 гривен

Skyrim VR - 390 гривен

Апгрейд до Anniversary Edition для Skyrim стоит 164 гривны, но с ним не всё так гладко: в отзывах жалуются, что после покупки возникли проблемы с загрузкой модов.

Видео дня

Менее популярные игры:

Redguard и Battlespire - по 37 гривен

Morrowind GOTY - 132 гривны

Первые два - скорее винтаж для коллекционеров, чем что-то обязательное к прохождению. А вот Morrowind - это святое.

Ранее мы рассказывали, что игрок в ремастер Oblivion сел в тюрьму на 55 тысяч лет, и это сломало таймлайн игры. Награда за его голову составила 2 миллиарда монет.

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