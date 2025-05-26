Локации в переиздании готовы примерно на 60%, а визуальные эффекты - на 75%.

Команда энтузиастов из проекта Skywind, глобального мода, который переносит Morrowind на движок Skyrim, выложила на YouTube свежий геймплей.

В ролике показаны 20 минут игрового процесса, квест Легиона "Спасти Джонсиса Даломакса" и локации Горького берега. Всё это выглядит цельно, живо и атмосферно.

Самое мощное впечатление оставляет звуковая часть. Авторы полностью переосмыслили и перезаписали саундтрек, в отличие от ремастера Oblivion, который даже не попытался тронуть музыку.

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Мало того, Skywind озвучивает немой Morrowind: теперь у каждого NPC есть голос. Правда теперь актёрам приходится проговаривать такие названия, как Ашурнибиби или Аддадшашанамму.

Визуально мод продолжает эволюционировать. Даэдрические руины вроде Ашурнибиби теперь выглядят как странный гибрид античности и какой-то инопланетной архитектуры с фиолетовыми камнями, резкими углами и светом, пробивающимся сквозь дыры в потолке. Как говорят разработчики, внутренние интерьеры готовы на 60%, а визуальные эффекты заклинаний - на 75%.

Также порадовало, как Skywind совмещает интерфейсы двух игр: тут и диалоговая система с элементами из Morrowind, и магия, вызванная через избранное меню Skyrim.

Ждать релиз Skywind стоит не раньше 2027 года. Команда всё ещё ищет 3D-художников, локализаторов и людей для менее сложных задач, вроде тестирования звука.

Ранее мы рассказывали, что Bethesda пригласила разработчиков фанатского ремейка Oblivion к себе в офис. Создатели Skyblivion сделали памятное фото с Тоддом Говардом.

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