Иногда звуки в играх могут браться из самых неожиданных мест.

В Cyberpunk 2077 команда CD Projekt RED задействовала нестандартные фоли-записи, превращая бытовые звуки в звуки оружия будущего.

Звукорежиссёр Себастьян Сагастуме рассказал на конференции Digital Dragons, как работал над звуковым оформлением Phantom Liberty. Например, однажды он ночью зашёл в KFC с карманным рекордером, чтобы записать, как шумит автомат с напитками:

"Я хотел попросить менеджера продать мне пять порций газировки в обмен на тишину: чтобы они выключили музыку и не мешали. Они такие: "Ну… ладно". А мне нужен был звук автомата, он стал звуком одного из оружейных двигателей в Phantom Liberty".

Жужжание машины и шипение газировки позже легли в основу звуков выстрелов и перезарядки. Подход у Сагастуме простой: искать звуки, которые по ощущениям напоминают оружие, даже если они изначально к нему не имеют никакого отношения.

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Или вот другой пример. Он услышал, как его девушка варит овощи, и этот пузырящийся звук идеально подошёл для Hercules, оружия с кислотными пулями: "Я добавил этот слой на звук стрельбы, потому что варёные овощи звучали именно так, как мне нужно".

Ранее CD Projekt RED объявила, что сиквел Cyberpunk 2077 вошёл в стадию препродакшена. Также CDPR назвали игру в отчете Cyberpunk 2, но это не означает, что игра получит именно такое финальное название.

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