Соответствующий мод вышел на следующий день после релиза.

На релизе Elden Ring: Nightreign разработчики предусмотрели только два варианта: одиночное прохождение или сессии на троих. Но пока FromSoftware намекает, что режим на двоих может появиться позже, моддер Yui уже всё сделал: мод Seamless Co-op для кооператива на двоих вышел спустя сутки после релиза.

Вы просто закидываете файлы из Nexus Mods в папку игры, запускаете отдельный .exe, и можно играть. Мод не подключается к официальным серверам, не конфликтует с Easy Anti-Cheat и использует отдельные сейвы, что изолирует прогресс от основной игры, то есть старые сохранения не работают, начинать нужно заново.

Как рассказывают игроки, всё работает стабильно, без багов, разрывов соединения и проблем с подключением. Даже приглашения через Steam остаются доступными.

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По словам самого моддера, баланс сложности он не трогал: все боссы и враги работают так же, как в оригинале. Но это не значит, что кооператив вдвоём - идеальный режим. Например, если один игрок умирает, второй должен его оживить в бою, и без третьего, кто бы отвлекал врагов, это может обернуться не самой приятной ситуацией. Возможно, именно поэтому FromSoftware решила не делать режим на двоих.

Ранее мы рассказывали, что режиссер фильма Elden Ring нашел звезду на главную роль в экранизации игры. Ранее он снялся в военной драме "Под огнем", которую ставил тот же Гарленд.

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