Confluence: Overworld позволяет соединить миры Terraria и Minecraft

Confluence: Overworld - это амбициозный мод для Minecraft, который объединяет механику и эстетику Terraria с кубической игрой, не заменяя, а дополняя её.

В отличие от другого мода, Terrariacraft, превращавшего Minecraft в двухмерную копию Terraria, Confluence бережно переносит знакомые элементы, вроде биомов, построек, боссов, сохраняя при этом ванильную механику, визуальный стиль и интерфейс.

Мод всё ещё находится в ранней стадии, но уже включает множество знаковых фич Terraria. В мире могут появиться Crimson или Corruption, со своими противниками, лутом и алтарями. Есть летающие острова, гигантские деревья, подземные джунгли и дома с сундуками, в которых можно найти аксессуары вроде Cloud in a Bottle. Исследование поощряется не только лутом, но и возможностью наткнуться на босса вроде Глаза Ктулху, Короля Слизня или Пожирателя Миров.

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Также реализована система NPC: они появляются в домах и торгуют предметами, как в Terraria. Для спавна NPC используется специальный "селектор жилья", поскольку ванильная мебель Minecraft не поддерживает террарианскую систему комнат.

Механика комбинирования модов тоже продумана: Confluence хорошо работает с другими аддонами. Например, Sophisticated Backpacks помогает организовать инвентарь, особенно полезно, учитывая количество нового лута.

Confluence: Overworld не пытается "улучшить" ни Terraria, ни Minecraft. Его цель - создать мост между двумя культовыми песочницами, объединив дух исследования, систему прогрессии и элементы выживания в рамках одного пространства.

Ранее мы рассказывали, что игрок в Minecraft построил компьютер, который запускает игру про Марио. На разработку проекта у него ушло около 2 месяцев.

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