Это один из самых популярных фанатских кастингов.

Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман сообщает, что Хантер Шафер ("Эйфория") близка к получению роли Зельды в адаптации The Legend of Zelda. Официального подтверждения информация пока не получила.

Шефер была чуть ли не самім популярным фанатским кастингом вскоре после анонса картины. Сама актриса в интервью еще в 2023-м году с энтузиазмом отзывалась о возможности воплотить образ принцессы, упомянув, что в детстве много играла в игру.

Фильм по франшизе Nintendo анонсировали в конце 2023 года, но с тех пор о нем не было новостей. Режиссером будет Уэс Болл (Трилогия "Бегущий по лабиринту", а продюсерами выступят Сигэру Миямото, создатель оригинальных игр, вместе с Ави Арадом. Он продюсировал последние фильмы во вселенной Marvel от Sony.

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Премьера состоится 26 марта 2027 года. По слухам, Nintendo и Sony Pictures заключат контракты с актерами сразу на три фильма, рассчитанные на 6 лет производства. Если планы воплотятся в жизнь, Zelda станет третьей крупной киновселенной Nintendo после "Детектива Пикачу" и "Марио".

Напомним, ранее стало известно, что по Elden Ring снимут фильм. Проектом занимается студия A24, а режиссером выступит Алекс Гарленд ("Из машины", "Аннигиляция"). Также к работе привлекут Джорджа Р. Р. Мартин.

В свою очередь Netflix готовит фильм по Gears of War, а снимет его режиссер "Дэдпула 2" и "Джона Уика".

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