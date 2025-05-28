Марк Герхард даже намекнул, что за этим может стоять Rockstar.

Сооснователь Build a Rocket Boy считает, что негатив вокруг их игры MindsEye - это не просто разочарование игроков, а чья-то оплаченная кампания против студии.

MindsEye - приключенческий боевик от бывшего продюсера GTA Лесли Бензиса, который издает IO Interactive. Недавно разработчики показали новый трейлер с фокусом на пользовательские миссии, которые можно будет создавать прямо в игре.

Несмотря на амбиции проекта и опытную команду, игроки восприняли MindsEye прохладно. И тут в Discord-сервере студии у сооснователя компании Марка Герхарда спросили, действительно ли негативные отзывы могли быть кем-то проплачены. Его ответ: "100%".

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Когда участники обсуждения удивились такой уверенности, Герхард добавил: "Не так уж удивительно, если это правда". В другом сообщении он намекнул, что догадаться, кто за этим стоит, несложно, возможно, намекая на бывших работодателей из Rockstar.

Позже он пояснил свою позицию:

"Есть люди, которым не хочется видеть успех Лесли или Build a Rocket Boy. Они системно уничтожают и игру, и студию. Это видно по ботам и одинаковым комментариям под любым контентом".

Eurogamer обратились к Build A Rocket Boy с просьбой пояснить это заявление, но ответа не дождались.

Релиз MindsEye запланирован на 10 июня. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что разработчики MindsEye жалуются на условия работы в студии Build A Rocket Boy. На агрегаторе оценок компаний для работы студия получила 2 балла.

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