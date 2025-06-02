Одна хитрость - и шикарный урожай соберете при любой погоде.

Выращивание томатов на личных участках - рутинное дело для украинского огородника. Эту культуру высаживают практически все, чтобы иметь возможность употреблять свои овощи, а не покупные, а на зиму их же консервировать. Для того чтобы собрать действительно хороший урожай, нужно знать, чем подкормить помидоры после высадки в грунт народными средствами и магазинными.

За пару дней до того как будете пересаживать рассаду в почву, используйте ускорители роста и препараты, которые снижают стресс у растений. Это необходимо, чтобы растения прижились на участке, потому что как бы вы их не закаляли, грядка - это не комнатная теплица.

Зачем нужна первая подкормка томатов в открытом грунте - что и когда вносить

Вещество, которое способствует быстрому и правильному развитию корней - это фосфор, но есть один нюанс. В почве фосфор есть, но там он из активной фазы переходит в пассивную из-за химических реакций. Кроме того, в земле растворяется очень медленно, поэтому для растений будет доступен только к концу сезона. По этой причине опытные огородники вносят его осенью под перекопку, чтобы к весне получить результат.

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Однако весной стимулировать растение чем-то нужно, поэтому первая подкормка томатов должна быть такой - в процессе высадки рассады полить помидоры не водой, а специальным раствором монофосфата калия. На ведро воды нужно 10 граммов средства. Именно в такой концентрации и в таком сочетании томаты смогут "взять" фосфор и усвоить его, а калий будет нужен, когда томаты начнут созревать. Дополнительно можно полить рассаду корнестимулирующими препаратами - в любом садоводческом магазине есть такие средства.

Чем подкормить помидоры через две недели - советы

Полноценно первая подкормка томатов после высадки в грунт нужна только через две недели, раньше этого срока удобрять растения бессмысленно. Раствор для полива, который описан выше, нужен, чтобы помочь рассаде прижиться и пережить пересадку, но его нельзя назвать полноценным удобрением. Через неделю подкармливать саженцы тоже не стоит - корни еще уязвимы после перемещения в грунт. Томаты будут заняты восстановлением, а не усвоением полезных веществ.

Именно поэтому удобрять нужно через две недели, когда закончится период адаптации и начнется фаза роста. На этапе формирования зеленой массы растениям нужен азот.

Есть три варианта, чем удобрить помидоры в такой период - кальциевой, калиевой или аммиачной селитрой. Все три хорошо подходят для формирования кустов, разводить лучше в пропорции 20 граммов на ведро воды. Под каждый куст вносить не больше литра. Также можно использовать нашатырь, сделать из него аммиачную воду, растворив 2 ст.л аптечного препарата в ведре воды. Карбамидом или мочевиной подкармливать не стоит - оба вещества растения смогут получить только через две-три недели после внесения их в почву из-за медленного растворения активных веществ. Лучше всего удобрять карбамидом и мочевиной только тогда, когда земля прогреется до 16 градусов по Цельсию.

Любителям органических удобрений, таких как: настой коровяка, сорняков или куриного помета, стоит знать, что первая подкормка рассады томатов после высадки в грунт должна пройти без них. Несмотря на экологичность таких удобрений, эффект будет очень небыстрым. Все потому, что растения напрямую вещества из почвы не получат - их сначала должны переработать микроорганизмы, которые живут в этой почве. Только тогда саженцам откроется доступ к полезным веществам, но произойдет это не раньше чем через месяц.

Тем не менее, чередовать органику и минеральные подкормки можно - сначала вносите любую из выбранных селитру, а через неделю-две - настои или дрожжи. "Перекармливать" растения нельзя - передозировка даст о себе знать не сразу, но отразится на урожае. Вместо того чтобы сосредоточиться на завязывании плодов, томаты начнут наращивать зеленую массу - стебли, листья и пасынки. В итоге вы получите огромные пышные кусты с мизерным урожаем.

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