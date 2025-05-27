Календарь лунных фаз в июне, транзит планет, самые удачные и неудачные дни месяца.

Первый месяц лета принесет много событий и впечатлений. Астрологический прогноз обещает довольно напряженный период, который, впрочем, с грамотным подходом, можно повернуть себе во благо. Когда в июне 2025 не стоит поддаваться эмоциям, а когда объявлять полный вперед - вот что говорит лунный календарь на месяц.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь клева рыбы в июне 2025 - когда пора идти на рыбалку.

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Как меняются фазы Луны в июне 2025 и транзит планет

Космос активен в июне! Если верить звездам, это будет один из самых напряженных месяцев в году, пишет Almanac.com. Взгляните, как будут меняться фазы Луны и транзит планет в первом месяце лета, а также что они принесут:

1-10 июня - Луна растет, Венера в Тельце, Меркурий и Юпитер в Раке

Июнь начнется с растущей Луны, период начинаний и новых свершений. Первым значительным изменением станет переход Венеры в знак Тельца 6 числа. Это лучшее время года, чтобы украсить свой дом, обновить гардероб или выйти замуж. Венера пробудет в Тельце до 4 июля.

С 8 по 26 число Меркурий проходит по знаку Рака - на решения влияют эмоции, но чувствам все-таки стоит доверять. Поскольку Рак ассоциируется с домом и семьей, эти несколько недель отлично подойдут для общения с близкими. Остерегайтесь зацикливаться на прошлом.

Юпитер 9-го числа также переходит в знак Рака, где он не был уже более десяти лет. Во время этого транзита у вас есть возможность обустроить дом, переехать на новое место, спланировать будущие расходы. Юпитер пробудет в знаке Рака до конца июня следующего года.

11 июня - полнолуние в знаке Стрелец

Полнолуние считается неоднозначным днем в календаре и не особо благоприятным, но, тем не менее, эта лунация благоприятствует дальним поездкам туда, куда вы никогда не ездили, а также коротким экскурсиям - до и или после даты полнолуния.

12-25 июня - Луна убывает, Юпитер в квадрате с Сатурном и Нептуном, Марс в Деве, Солнце в Раке

Убывающая Луна может забрать из вашей жизни все, что вам больше не нужно - воспользуйтесь моментом.

15 июня Юпитер делает квадрат с Сатурном - это сложный аспект, который может создать напряженность. Если будете слишком сильно давить в том или ином направлении, то можете разочароваться - ищите "золотую" середину.

17 числа Марс перейдет в знак Девы, и продуктивность возрастет - вы сможете найти способ работать умнее, а не тяжелее. Транзит благоприятен для садоводства и работы по дому.

Юпитер вступает в квадратуру с Нептуном 18 числа - еще один проблемный аспект, где мечта разбивается о реальность. Аспект также может вызвать желание сбежать, но нужно оставаться на земле, если хотите увидеть прогресс.

Солнце войдет в знак Рака 20 числа - в течение следующих четырех недель вы сосредоточитесь на доме, семье и безопасности. Завершите проекты по благоустройству дома, отправьтесь в отпуск с близкими людьми и сбалансируйте свой бюджет.

Приготовьтесь к самому удачному дню в году! 24-го числа Солнце соединится с Юпитером, и день будет наполнен удачей. Рискуйте, делайте смелые шаги и говорите "да" возможностям! Помните - удача благоволит смелым!

25 июня - новая Луна в знаке Рака

Это лучшая Луна для улучшения жилищных условий, заключения сделок с недвижимостью и рождения детей. Сам день новолуния, как и полнолуния, считается неоднозначным и неблагоприятным, но молодая Луна всегда открывает новый возможности.

26-30 июня - Луна растет, Меркурий в знаке Льва

Большинство планов, проектов и идей лучше всего воплощать в фазу растущей Луны.

26-го числа Меркурий войдет в знак Льва, и вы сможете прекрасно выразить себя. Это идеальное время для зажигательных речей, творческого письма и разговоров по душам.

Лунный календарь удачных и неудачных дней в июне 2025

В этом месяце благоприятных дней будет больше, но в некоторые даты все-таки нужно проявить осторожность:

самые лучшие дни - 2, 3, 24 июня;

благоприятные в целом - 10, 17, 18, 23, 26, 30-е;

самые неудачные - 19 и 20 число;

осторожность не помешает - 5, 8, 11, 14, 15, 22, 25, 27 и 29-е.

Следует обратить внимание, что не особо благоприятные даты могут оказаться вполне удачными для того или иного рода деятельности.

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