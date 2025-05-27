Есть несколько способов, как давать таблетки коту, когда не помогают никакие уговоры.

Когда кошке или коту прописывают лекарства в таблетках, то их прием напоминает целую эпопею. Просто попросить питомца проглотить таблетку и запить ее водой - это из области фантастики. Поэтому нужно идти на хитрости - рассказываем, как правильно дать кошке таблетки, чтобы она их съела и даже не заметила.

Как правильно дать таблетку кошке

"Что делать, если моя кошка отказывается принимать таблетку?", - часто спрашивают владельцы "хвостиков". На самом деле есть несколько приемов, которые позволяют обмануть хитрого кота и таки вынудить его проглотить то, что доктор прописал.

Возьмите таблеткодаватель

Это специальное устройство, которое с виду напоминает шприц. Таблетку помещают в наконечник устройства, а затем выдавливают коту в рот.

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Питомца нужно будет держать, чтобы засунуть ему таблеткодаватель, а затем заставить проглотить лекарство, поэтому этот способ для "буйных" котов и кошек не подходит.

Измельчите и смешайте с кормом

Это один из верных способов, как дать кошке таблетку, если она вырывается, и не хочет проглатывать лекарство. Нужно измельчить таблетку в порошок и смешать с влажным кормом, к примеру, или же натуральной едой, но желательно с соусом.

Постарайтесь сделать так, чтобы кошка (или кот) были голодными и за обе щеки уплетали еду, даже не замечая, что с ней что-то не так.

Здесь есть один важный момент: не все лекарства можно измельчать, поэтому накануне посоветуйтесь с ветеринаром.

Растворите таблетку в воде

Случается, что болеющий "хвостик" отказывается от еды, поэтому трюк таблетка в корме не проходит. В этом случае лекарство также советуют измельчить, а затем растворить в воде. Поить, возможно, придется насильно, укутав кошку или кота в одеяло.

Спрячьте таблетку в лакомствах

Как дать кошке таблетку если она не хочет есть ее ни с кормом, ни с водой? Есть еще один способ, который не подведет - спрячьте таблеточку в специальных лакомствах, которые можно найти в зоомагазинах.

Лакомства имеют небольшое отверстие, куда вставляется таблеточка. Сначала кошке нужно предложить лакомство без лекарства, а затем в процессе незаметно подсунуть с ним. Никакого стресса - ни у вас, ни у питомца.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему кошка бодает головой - объяснение, которое вас растрогает.

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