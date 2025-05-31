Будет чем заняться, пока ждём новую главу Deltarune.

До релиза третьей и четвёртой глав Deltarune, продолжения Undertale, остаются считаные дни: 5 июня игра выходит одновременно с Nintendo Switch 2. В честь этого её разработчик Тоби Фокс решил поделиться списком своих любимых инди-игр.

Первой идёт ENA: Dream BBQ, сюрреалистическая приключенческая игра, основанная на одноимённой анимации с YouTube. В Steam у неё уже куча хвалебных отзывов.

Следом - хит Balatro, покерный roguelike-декбилдер, в который проваливаются как в чёрную дыру. Уже больше 100 тысяч отзывов. Даже главный архитектор Playstation Марк Церни выбил все ачивки в этой игре.

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Третьим идёт UFO 50, ретро-сборка от автора Spelunky. Это коллекция полноценных игр, от JRPG до рогаликов и платформеров, в духе 80-х. При этом каждая игра - не просто мини-игра, а самостоятельный проект с проработанным геймплеем и стилем.

Завершает подборку Soul of Sovereignty, визуальная новелла от друга Фокса. Пока игра ещё в разработке, но пролог уже доступен на itch.io. Сам Фокс признаётся, что не может дождаться, когда история продолжится.

Мы на УНИАН тоже недавно составляли топ-10 инди-игр, которые обязательно нужно попробовать в 2025 году. Были собраны как уже вышедшие проекты, находящиеся в раннем доступе, так и будущие самородки.

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